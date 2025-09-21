Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. endete das Spiel gegen den Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC am Sonntag 3:3 (2:3) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Pascal Thieke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Haldensleber legten in der 38. Spielminute nach. Wieder war Thieke der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

17 Minuten nach der Pause konnte Steve Röhl (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erzielen (62.). Die Barleber haben sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Priese (68. Eichholz), P. Hauer (58. Jespersen), Wasylyk, Röhl, Pung (72. Laabs), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Duda, Zander, M. Hauer (68. Gruner), Lohse

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann (66. Wille), Mäde, Ebel, Bögelsack (74. Hartmann), Krüger, Thieke, Bögelsack, Stadler, Ebel (61. Hevekerl), Grabenberg (81. Sengewald)

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169