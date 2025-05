Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Barleben 1911 und SV Blau-Weiß Dölau am 32. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Am Samstag endete das Spiel zwischen dem FSV Barleben 1911 und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Remis.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Rath am Ende der ersten Halbzeit, als David Gros für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 32

1:1 im Duell zwischen FSV Barleben 1911 und SV Blau-Weiß Dölau – 64. Minute

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Palle Jespersen, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erlangen (64.). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SV Blau-Weiß Dölau

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Potyka, Gruner, Schlitte (65. Kröger), M. Hauer (46. Laabs), Wasylyk, Schäfer, Koch (88. P. Hauer), Duda, Jespersen, Pung

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann, Kreideweiß, Giese, Burghardt, Groß, Schlegel, Pultke, Hensen, Horlbog (46. Grüneberg), Gros

Tore: 0:1 David Gros (44.), 1:1 Palle Jespersen (64.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Alrik Luther, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 81