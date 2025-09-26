Ergebnis 5. Spieltag

1:5 – SV Blau-Weiß Dölau II erleidet deutliche Niederlage gegen FC Eintracht Köthen

Fußball-Landesklasse 5: An diesem Freitag hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).