Ergebnis 6. Spieltag Kräftemessen zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim endet mit Remis 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Haldensleben/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Haldensleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim
Haldensleber SC: Switala – B. Ebel (62. Prokop), Krüger (86. Sengewald), R. Bögelsack, Zimmermann (70. Wille), Stadler, Schunaew, H. Ebel (68. Boege), Hartmann, Grabenberg (70. Hevekerl), Thieke
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Wróblewski (71. Sambu Cabral), Moroz, Kuras, Sonco, Schmökel, Hoffmann, Kunyk, Embalo, Schinkel, Prielipp
; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75