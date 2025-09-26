weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 6. Spieltag: Kräftemessen zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim endet mit Remis 0:0

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

26.09.2025, 22:49

Haldensleben/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr
  • Austragungsort: Haldensleben
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – B. Ebel (62. Prokop), Krüger (86. Sengewald), R. Bögelsack, Zimmermann (70. Wille), Stadler, Schunaew, H. Ebel (68. Boege), Hartmann, Grabenberg (70. Hevekerl), Thieke
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Wróblewski (71. Sambu Cabral), Moroz, Kuras, Sonco, Schmökel, Hoffmann, Kunyk, Embalo, Schinkel, Prielipp
; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75