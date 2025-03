Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und SV 1890 Westerhausen am 23. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SC Bernburg und SV 1890 Westerhausen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 151 Zuschauer waren in der Sparkassen-Arena Bernburg live dabei. Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt drei Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 23

Die Bernburger sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Schneider – Giemsa, Taiwo, Strobach (76. Bichtemann), Raeck, Hartmann, Tsipi, L. Lange, Krishteyn, Homazau (61. Fahland), Streithoff

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Stridde, Pandyal, Neumann, Rathsack, Brahmann (66. Vunda Andre), Ribeiro De Oliveira, Brahmann, Vieira Francisco (66. Fortuna Da Silva), Dantas Caldas (66. Eckert), Köhler

; Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Assistenten: Tino Hanke, Patrick Welsch; Zuschauer: 151