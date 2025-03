Für den Gastgeber SSC Weißenfels endete das Duell mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 22. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SSC Weißenfels und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Justin Puphal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (52.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Eric Steven Kirst (65.) erzielt wurde.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Illia Hlynianyi konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Carlo Purrucker, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+3). In Spielminute 96 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Magul – Purrucker (90. Kopp), Seemann (88. Krobitzsch), Schumann, Zerbe, Rosner, Hatim, Puphal, Necke, Schneider (88. Zwarg), Löser (77. Huhn)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Weimann, Günther, Bauer (90. Elflein), Kirst (85. Schlegel), Hadaschik (90. Krogmann), Hoffmann (85. Potapenko), Hlynianyi, Biriuk, Ehrhardt

Tore: 1:0 Justin Puphal (52.), 1:1 Eric Steven Kirst (65.), 1:2 Illia Hlynianyi (73.), 2:2 Carlo Purrucker (90.+3); Zuschauer: 160