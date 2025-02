Am 19. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SSV 80 Gardelegen gegen den SV Dessau 05 ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Gardelegen/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem SV Dessau 05 mit einem Unentschieden.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Dimitrios Mitsis, als Pitt Schultz für Dessau traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

1:1 im Duell zwischen SSV 80 Gardelegen und SV Dessau 05 – Minute 52

Der rettende Treffer für den SSV 80 Gardelegen fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Steven Beck, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Gardelegener zu erreichen (52.). Die Gardelegener haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen – SV Dessau 05

SSV 80 Gardelegen: Räcke – Kohlhas, Schönfeld, Gille, Haak, F. Beck, Scheinert, Fehse, Helmuth (90. Kempe), S. Beck (79. Schreiber), Härting (46. Ben Ali)

SV Dessau 05: Ulubay – Pratsch, Schultz (64. Anyamale), Erdmann, Stelmak, Schneider, Sanneh (82. Baumgart), Barabasch, Werthmann (72. Sparfeld), Horvath (90. Kupka), Mieth

Tore: 0:1 Pitt Schultz (40.), 1:1 Steven Beck (52.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Karsten Fettback; Zuschauer: 114