Für den Gastgeber SV 1890 Westerhausen endete das Spiel gegen die SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Thale/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Stanislav Lytvyn für Thalheim traf und in Minute 21 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV 1890 Westerhausen Kopf an Kopf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1 in Minute 41

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Joao Victor Gomes Paranagua (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Westerhausen erlangen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Dantas Caldas, Masur (46. Kale), Stridde, Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Ribeiro De Oliveira, M. Lehmann, Pavlish (64. Z. Weickert), H. Lehmann, Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Masaka

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Ndour, Lytvyn, Sonco, Kolomiiets, Bakkush, Seniura (67. Schinkel), Kuras, Zawada (86. May), Prielipp, Wróblewski (52. Sambu Cabral)

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107