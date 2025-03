Thale/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV 1890 Westerhausen und SSC Weißenfels mit einem torlosen 0:0 (0:0). 159 Zuschauer waren in der dachbleche24 Wolfsberg-Arena live dabei. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiedsrichter Tobias Menzel (Magdeburg) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

0:0 im Duell zwischen SV 1890 Westerhausen und SSC Weißenfels –

Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SSC Weißenfels

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Staat (64. Dos Anjos Bispo), Rathsack, E. Brahmann (60. Demirovic), Pandyal (74. K. L. Brahmann), Vieira Francisco (60. Vunda Andre), Fortuna Da Silva (80. Köhler), Hey, Stridde, Neumann, Hinze

SSC Weißenfels: Magul – Krobitzsch (64. Hatim), Necke, Schumann, Löser, Zwarg (64. Huhn), Seemann, Schneider (73. Purrucker), Zerbe, Kopp, Rosner

; Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Marcel Meier, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 159