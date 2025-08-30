Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Blau-Weiß Dölau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Kamil Hutyra für Havelwinkel Warnau traf und in Minute 18 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SSV Havelwinkel Warnau – Minute 90+5

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Jari Geyer ersetzte Jonas Redmann und Theodor Luiz Rappsilber kam rein für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite sprangen Yannick Bäther für Finn Knuth und Keven Brömme für Leon Winning ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Dölau doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Henrik Hensen (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (90.+5). Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann (46. Geyer), Grüneberg (46. Rappsilber), Köhler, Prinzler, Kreideweiß, Groß, Haensch, Burghardt (70. H. Hensen), A. Hensen, Giese

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Schulz, Neumann, Büchner, Hilgenfeld (86. Kniestedt), Winning (80. Brömme), Cembala, Hutyra (90. Rüdiger), Knuth (46. Bäther), Heinrich, Bradburn

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72