Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh am Samstag vom Platz gegangen. 71 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 20

Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel der letzte Treffer der Partie, als Philipp Stache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (20.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Rappsilber, Köhler, Gros, Giese (72. Grüneberg), Burghardt (54. Haensch), A. Hensen (80. Masur), H. Hensen, Prinzler, Pultke

SV Eintracht Emseloh: Franke – Molochko, Stache (82. Vrba), Polívka, Cibulka, Schmidt, Aljindo, Bozhok (65. Shevtsov), Heimur, Mukhoid, Schüt (84. Citaku)

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71