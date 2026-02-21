Ergebnis 16. Spieltag Kräftemessen zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh endet mit Remis 1:1
Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Halle/MTU. Mit einem Remis sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh am Samstag vom Platz gegangen. 71 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.
David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 16
SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 20
Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel der letzte Treffer der Partie, als Philipp Stache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (20.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh
SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Rappsilber, Köhler, Gros, Giese (72. Grüneberg), Burghardt (54. Haensch), A. Hensen (80. Masur), H. Hensen, Prinzler, Pultke
SV Eintracht Emseloh: Franke – Molochko, Stache (82. Vrba), Polívka, Cibulka, Schmidt, Aljindo, Bozhok (65. Shevtsov), Heimur, Mukhoid, Schüt (84. Citaku)
Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71