Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Kräftemessen zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau endet mit Remis 0:0

Zorbau/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

0:0 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau –

Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Seidel (46. Stelmak), Beer, Tsipi, K. Neuhaus (63. Maier), Hatim, De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Engl (72. N. Neuhaus), B. Strauchmann, Bondarenko, Souvatzoglou (46. Omerovic)

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Kniestedt (63. Hutyra), Bäther (69. Knuth), Büchner, Albrecht, Hilgenfeld (78. Paege), Winning, Heinrich, Cembala, Neumann, Krause (26. Bradburn)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72