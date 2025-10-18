Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Duell mit dem SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau endet unentschieden 0:0

Zorbau/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Zorbau gleichauf mit SSV Havelwinkel Warnau – 0:0

Die Zorbauer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – B. Strauchmann, Souvatzoglou (46. Omerovic), De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Tsipi, Engl (72. N. Neuhaus), Seidel (46. Stelmak), K. Neuhaus (63. Maier), Hatim, Beer, Bondarenko

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Winning, Kniestedt (63. Hutyra), Heinrich, Albrecht, Hilgenfeld (78. Paege), Bäther (69. Knuth), Cembala, Krause (26. Bradburn), Neumann, Büchner

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72