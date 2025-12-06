Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Zorbau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau ist auf Augenhöhe geendet.

Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 33. Minute

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (33.). Die Zorbauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Souvatzoglou (46. Jose Malu), Engl (46. Maier), Bondarenko, B. Strauchmann, Sothen (85. Bisultanov), Beer, N. Neuhaus, K. Neuhaus, De Pinho Gomes, Tsipi (43. Stelmak)

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Hensen, Kreideweiß, Köhler, Grüneberg, Burghardt (78. Kleinert), Prinzler, Lippoldt, Redmann, Hensen, Haensch

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100