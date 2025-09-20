Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Marius Prinzler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Niklas Mieth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Theodor Luiz Rappsilber für Laurenz Frederik Lippoldt und Jari Geyer für Jonas Redmann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Dessau 05 steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das rettende Tor für den SV Blau-Weiß Dölau fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Theodor Luiz Rappsilber den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Mieth, Sparfeld, Schultz (77. Werthmann), Pälchen (81. Erdmann), Biriuk, Friebe, Barabasch, Girke (77. Savrii), Pratsch, Zoblofsky

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Giese, Kreideweiß, Redmann (73. Geyer), Hensen, Prinzler, Haensch, Köhler, Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Lippoldt (61. Rappsilber)

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103