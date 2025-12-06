Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Duell mit dem FSV Barleben 1911 e. V. am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Radek Cibulka (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1 in Minute 89

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Rostislav Senft ersetzte Serhii Molochko und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Patrick Hauer und Luis Fröhlich für Dani Klajdi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Sean Niklas Priese (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erzielen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Shevtsov, Stache (72. Vrba), Polívka, Bozhok (82. Citaku), Mukhoid, Heimur, J. T. Aljindo (82. Schmidt), A. Aljindo, Molochko (62. Senft), Cibulka

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Gruner, Hauer (59. Jespersen), Wasylyk, Klajdi (59. Fröhlich), Koch, Pung (82. Laabs), Zander, Hauer, Von Der Gönne (67. Magnus), Duda (59. Priese)

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53