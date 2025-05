Fußball-Verbandsliga: Am Freitag war der BSV Halle-Ammendorf gegenüber dem SV Blau-Weiß Dölau machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Halle/MTU. Das Match zwischen Halle-Ammendorf und Dölau ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Joshua Köhler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der BSV Halle-Ammendorf musste zweimal Gelb hinnehmen (41.). Der SV Blau-Weiß Dölau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von René Rath. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Stefan Horlbog den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

Minute 82: BSV Halle-Ammendorf mit 0:2 im Rückstand

Schon zwei Minuten später konnte Maximilian Scheffler (Dölau) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Dölau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Saul (80. Thurm), Pälchen (75. Schöneck), Niesel, Schubert, Hartmann (46. Schuster), Kusat, Schmitz, Piontek (75. Bergmann), Kowalski, Schunke

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hermann, Burghardt (80. Schlegel), Gros, Giese, Groß, Prinzler (55. Scheffler), Horlbog (86. Kleinert), Köhler, Hensen, Redmann

Tore: 0:1 Joshua Köhler (18.), 0:2 Stefan Horlbog (82.), 0:3 Maximilian Scheffler (84.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Daniel Fritzsche, Hendrik Strackeljan; Zuschauer: 260