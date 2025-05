Am Mittwoch haben sich der SV 09 Staßfurt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (2:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Illia Hlynianyi für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Hlynianyi den Ball ins Netz.

SV 09 Staßfurt liegt 0:2 zurück – Minute 21

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Staßfurter schließlich auch mal zum Zug: Florian Schmidt-Daul schoss und traf in der 31. Spielminute, gefolgt von Amon Van Linthout (33.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Sebastian Bark schoss und traf in Spielminute 35 ein weiteres Mal, gefolgt von Viacheslav Potapenko und Hlynianyi (42., 64.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 33

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Schmidt-Daul (Staßfurt) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 09 Staßfurt: Probst – Faatz (61. Weirauch), Dittwe, Zöger, Härtge (53. Gruhn), Lieder, Van Linthout, Burdack (72. Isufi), Schmidt-Daul, Lampe, Hoffmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Günther, Weimann, Ehrhardt (66. Krüger), Schlegel (72. Biriuk), Bark, Krüger (46. Böhme), Bauer, Hoffmann (79. Elflein), Potapenko (85. Krogmann)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (4.), 0:2 Illia Hlynianyi (21.), 1:2 Florian Schmidt-Daul (31.), 2:2 Amon Van Linthout (33.), 2:3 Sebastian Bark (35.), 2:4 Viacheslav Potapenko (42.), 2:5 Illia Hlynianyi (64.), 3:5 Florian Schmidt-Daul (82.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Niklas Schimpf, Nils Schäfer; Zuschauer: 45