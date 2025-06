Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half der SV Fortuna Magdeburg am Samstag nicht, als sie sich vor 120 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SSC Weißenfels geschlagen geben musste.

Vor 120 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hannemann mit 0:2 (0:0) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (44.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Andrii Zozulia für Weißenfels traf und in Spielminute 56 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 33

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 73. Minute

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Carlo Purrucker, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (73.). Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SSC Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (61. Valle Pousa), Steinbach, Riemann, Pide, Halilaj (82. Kemter), Lange, Domitz, Kauka (61. Rudolph), Gnaka (79. Kovkrak), Schüler (72. Maarouf)

SSC Weißenfels: Magul – Schumann, Kopp, Purrucker (75. Trotte), Schneider (87. Krobitzsch), Hafkesbrink, Zerbe, Zozulia (90. Barthmuß), Zwarg (89. Ducke), Löser, Puphal

Tore: 0:1 Andrii Zozulia (56.), 0:2 Carlo Purrucker (73.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Sven Wunderlich; Zuschauer: 120