Der VfB 1906 Sangerhausen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den 1. FC Lok Stendal mit 1:3 (0:1).

Felix Kaschlaw traf für den 1. FC Lok Stendal in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhausener revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Kevin Husung erzielt.

Unentschieden. Stendals Lukas Breda konnte seinem Team in Minute 81 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

Bereits fünf Minuten später konnte Rosario Schulze (Stendal) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 1:3 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhausener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – 1. FC Lok Stendal

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Stix (52. Weick), Hetke (43. Hennig), Schneider, Stöhr (38. Knopp), Schäffner, Schulz, Husung, Olbricht (63. Kern), Sonnenberg (80. Gängel), Hildebrandt

1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold (87. Balliet), Kaschlaw, Salge (85. Bubke), Schaarschmidt (67. Schubert), Schulze, Schleicher, Knoblich, Pfeiffer (61. Breda), Buschke, Stark

Tore: 0:1 Felix Kaschlaw (18.), 1:1 Kevin Husung (58.), 1:2 Lukas Breda (81.), 1:3 Rosario Schulze (86.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Martin Lee Wolter, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 115