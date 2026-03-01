Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem VfB Merseburg am Sonntag nicht, als er sich vor 134 Fans mit 1:3 (0:2) gegen den FSV Barleben 1911 e. V. verabschieden musste.

Merseburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für André Jentsch. Der Trainer von Merseburg musste sein Team bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Barleben beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Niklas Eichholz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Barleber legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Steve Röhl der Torschütze (41.).

41. Minute: VfB Merseburg mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für Merseburg. Aber dann musste der FSV Barleben 1911 e. V. auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Knerler nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Niclas Taubert ersetzte Maso Erovic und Lauris Voigt kam rein für Alexander Friedrich. Auf der Gastseite sprangen Patrick Hauer für Steve Röhl und Lukas Koch für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Koch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Barleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner (88. Arndt), Korngiebel, Knerler, Bierschenk, Kothe, Hillemann, Mittler, D. Wagner, Friedrich (65. Voigt), Erovic (60. Taubert)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Duda, Klajdi (88. Potyka), Hauer, Gruner, Eichholz, Von Der Gönne (46. Wasylyk), Röhl (66. Hauer), Pung (46. Lohse), Magnus (82. Koch), Jespersen

Tore: 0:1 Niklas Eichholz (28.), 0:2 Steve Röhl (41.), 1:2 Tim Knerler (49.), 1:3 Lukas Koch (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Lutz Marschhausen, Kilian Kunert; Zuschauer: 134