Dem SC Bernburg glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Zorbau mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 77 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen das Team aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

13. Minute SC Bernburg auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Krüger den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Bernburger gesichert. Der SC Bernburg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Hilmer (74. L. Lange), Krüger, Heitzmann, Schmidt (83. Weigel), F. Lange, Schauer, Raeck, Fahland (55. Bichtemann), Binkau, Strobach

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Strauchmann, Stelmak (60. Omerovic), Beer (46. Souvatzoglou), Engl, De Pinho Gomes, Seidel, Gomes Da Silva (60. Maier), Hatim (74. Jose Malu), Neuhaus, Neuhaus (60. Sothen)

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77