Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SC Bernburg vor 75 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Eintracht Emseloh freuen.

Bernburg/MTU. Bernburg – Emseloh: Nachdem der SC Bernburg an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Jihad Tarek Aljindo mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Till Raeck erzielt.

1:1 für SC Bernburg und SV Eintracht Emseloh – 50. Minute

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Carlos Krüger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (79.). Damit war der Erfolg der Bernburger gesichert. Die Bernburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Staat (80. Weigel), Schauer, Strobach (46. Becker), Hilmer (82. Heute), Fahland (90. Binkau), F. Lange, L. Lange, Heitzmann, Raeck (85. Gohl), Krüger

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Shevtsov, Aljindo, Molochko (70. Senft), Polívka, Schüt (83. Mukhoid), Bozhok (78. Citaku), Cibulka, Aljindo, Stamm (66. Heimur), Vrba (58. Petrai)

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75