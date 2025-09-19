Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bitterfeld-Wolfener Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 87 wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel SG Rot-Weiß Thalheim gegen SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 87

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Neuhaus den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zorbau sicherte (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel (59. Embalo), Wróblewski (59. May), Moroz, Sonco (82. Mrozik), Schmökel, Kunyk, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Seniura, Prielipp, Kuras

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Stelmak (51. Tsipi), Maier (46. Neuhaus), Bondarenko, Neuhaus, Hatim, Omerovic (76. Engl), Strauchmann, Sothen, Seidel, Souvatzoglou (46. Beer)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149