Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Begegnung zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Zorbau auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niklas Neuhaus den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco (82. Mrozik), Kunyk, Schmökel, Wróblewski (59. May), Moroz, Schinkel, Prielipp, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Kuras, Seniura

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel, Omerovic (76. Engl), Souvatzoglou (46. Beer), Neuhaus, Strauchmann, Bondarenko, Hatim, Sothen, Maier (46. Neuhaus), Stelmak (51. Tsipi)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149