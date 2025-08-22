Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und 1. FC Bitterfeld-Wolfen. 810 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die Bitterfeld-Wolfener sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Kuras, Schinkel (66. Hoffmann), Prielipp, Seniura, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Kunyk, Moroz, Wróblewski (90. Zahrt), Sonco (74. May)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka (71. Gründling), Hlynianyi, Böhme, Bauer, Ehrhardt (71. Hoffmann), Weimann, Günther, Litzenberg, Bark (90. Galushyn), Hadaschik (90. Born)

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810