Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SSC Weißenfels hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und SSC Weißenfels. 130 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Seniura, Kolomiiets, Bakkush, May (65. Gräbe-Schmelzer), Prielipp, Sonco (84. Schmökel), Jalo (88. Zawada), Lytvyn, Moroz, Ndour

SSC Weißenfels: Lohmann – Löser, Zerbe (72. Schneider), Raßmann, Dierichen (72. Necke), Hafkesbrink, Koch, Schumann, Purrucker, Puphal, Zozulia (64. Luib)

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130