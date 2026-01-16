Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bitterfeld-Wolfener Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Luca Finn Prielipp (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: Drei Minuten vor Spielende wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 87

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel, Seniura, Kunyk, Moroz, Sonco (82. Mrozik), Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Kuras, Schmökel, Wróblewski (59. May), Prielipp

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Omerovic (76. Engl), Maier (46. Neuhaus), Stelmak (51. Tsipi), Neuhaus, Sothen, Bondarenko, Seidel, Strauchmann, Hatim, Souvatzoglou (46. Beer)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149