Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Rüdiger Hoppe und sein Team SSC Weißenfels gegen den SSV 80 Gardelegen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

Elias Artur Rosner (SSC Weißenfels) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Andrii Zozulia (21.) erzielt wurde.

SSC Weißenfels führt in Minute 21 mit 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSC Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rüdiger Hoppe im gegnerischen Tor. Zozulia traf in Minute 38 und Rosner in Minute 64. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Rosner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (78.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SSV 80 Gardelegen

SSC Weißenfels: Tretropp – Zozulia (75. Krobitzsch), Puphal, Purrucker, Huhn, Rosner, Seemann (64. Zwarg), Zerbe, Necke (46. Löser), Schumann, Kopp (75. Hafkesbrink)

SSV 80 Gardelegen: Siegel – Schilling, Gille, Scheinert, Fehse, Helmuth, Melek, Kohlhas, Schönfeld (12. Hasanov), Beck, Berezovskyi (84. Kulina)

Tore: 1:0 Elias Artur Rosner (18.), 2:0 Andrii Zozulia (21.), 3:0 Andrii Zozulia (38.), 4:0 Elias Artur Rosner (64.), 5:0 Elias Artur Rosner (78.); Zuschauer: 84