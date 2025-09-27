Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der SSC Weißenfels am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 101 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten in der 22. Minute nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels führt in Minute 22 mit 2:0

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle-Ammendorf erlangte (79.). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – T. Koch, Luib (90. Beyer), Zerbe, Zozulia (77. Lehmann), Raßmann, Dierichen (46. Necke), P. Koch (73. Hafkesbrink), Puphal, Purrucker (87. Schneider), Schumann

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann, Niesel, Pannier, Agwu (65. Piven), Schmitz, Winkler (73. Hartmann), Kunze, Schubert (46. Kowalski), Dabel, Schöneck (90. Klein)

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101