Der SSC Weißenfels errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 101 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor durch Andrii Zozulia erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels mit 2:0 vorne – 22. Minute

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (79.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Luib (90. Beyer), T. Koch, Zozulia (77. Lehmann), Raßmann, P. Koch (73. Hafkesbrink), Zerbe, Puphal, Dierichen (46. Necke), Purrucker (87. Schneider), Schumann

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert (46. Kowalski), Schöneck (90. Klein), Niesel, Agwu (65. Piven), Kunze, Dabel, Schmitz, Winkler (73. Hartmann), Pannier, Hoffmann

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101