Einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC fuhr der SSC Weißenfels am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Carlo Purrucker für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Leonard Grabenberg der Torschütze (2.).

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – 2. Minute

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Es blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Drei Minuten nach Anstoß gelang es Jonas Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Weißenfelser zu entscheiden (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker (79. Olajide), Puphal, Luib, Zerbe, Schumann (46. Necke), Hafkesbrink (75. Schneider), T. Koch, Dierichen, Raßmann (86. Löser), P. Koch

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Bögelsack, Mäde (72. Boege), Grabenberg (67. Hebekerl), Ebel, Schunaew, Hartmann (46. Bögelsack), Hevekerl (77. Wille), Thieke (77. Neumann), Ebel

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129