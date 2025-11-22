Der SSC Weißenfels erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 27 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen.

Salzatal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz an der alten B80 - Platz 2 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Westerhausen mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Maximilian Oha vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Till Hafkesbrink das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (38.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein (47.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Carlo Purrucker (50.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

SSC Weißenfels führt nach 50 Minuten 2:0

musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Christopher Zerbe (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV 1890 Westerhausen

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink (66. Schneider), Purrucker (80. Olajide), Puphal, Zozulia (80. Beyer), P. Koch, Kopp (56. Löser), Zerbe, T. Koch (80. Haufe), Raßmann, Dierichen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka (70. Rodrigues Lima Filho), Dantas Caldas, Pavlish, Lehmann, Lehmann, Miranda Conceicao (85. Winter), Masur, Ribeiro De Oliveira (70. Gönülcan), Stridde, Gomes Paranagua (59. Brahmann)

Tore: 1:0 Till Hafkesbrink (38.), 2:0 Carlo Purrucker (50.), 3:0 Christopher Zerbe (77.); Zuschauer: 27