Der SSC Weißenfels errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Timm Koch (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

22. Minute: SSC Weißenfels baut Führung auf 2:0 aus

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (79.). Der SSC Weißenfels hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Dierichen (46. Necke), P. Koch (73. Hafkesbrink), T. Koch, Puphal, Schumann, Zerbe, Luib (90. Beyer), Zozulia (77. Lehmann), Raßmann, Purrucker (87. Schneider)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler (73. Hartmann), Schmitz, Schubert (46. Kowalski), Kunze, Pannier, Niesel, Schöneck (90. Klein), Dabel, Hoffmann, Agwu (65. Piven)

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101