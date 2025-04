Der SSC Weißenfels unter Leitung von Trainer Rüdiger Hoppe feierte ein deutliches Ergebnis über den VfB Merseburg mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Weißenfels/MTU. Die 268 Besucher des Stadtstadions haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Merseburg mit 4:0 (1:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Till Hafkesbrink das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSC Weißenfels steckte einmal Gelb ein (27.). Niclas Taubert baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (51.).

51. Minute: SSC Weißenfels führt mit zwei Toren

In der 53. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Merseburg musste jetzt eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 55: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Justin Puphal ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

Nur kurz darauf gelang es Andrii Zozulia, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (57.). In Spielminute 83 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – VfB Merseburg

SSC Weißenfels: Tretropp – Puphal, Löser (67. Huhn), Zerbe, Necke, Kopp, Zozulia (67. Hatim), Purrucker (75. Krobitzsch), Rosner, Hafkesbrink (63. Zwarg), Schumann

VfB Merseburg: Yamamoto – Dähne (79. Roß), Frühauf (70. Brovii), Taubert, Bellair, Mittler, Dräger, Bierschenk (56. Agwu), Pronichkin, Knerler, Friedrich (56. Ludwig)

Tore: 1:0 Till Hafkesbrink (13.), 2:0 Niclas Taubert (51.), 3:0 Justin Puphal (55.), 4:0 Andrii Zozulia (57.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Domenic Stamm; Zuschauer: 268