Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 3:2 (3:2)-Triumph über den Haldensleber SC.

SSC Weißenfels sichert sich engen Triumph gegen Haldensleber SC mit 3:2

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Carlo Purrucker das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Weißenfelser konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Leonard Grabenberg der Torschütze (2.).

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – Minute 2

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Weißenfels sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – T. Koch, Schumann (46. Necke), Luib, Puphal, Zerbe, Purrucker (79. Olajide), P. Koch, Dierichen, Raßmann (86. Löser), Hafkesbrink (75. Schneider)

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl (77. Wille), Thieke (77. Neumann), Bögelsack, Hartmann (46. Bögelsack), Mäde (72. Boege), Ebel, Ebel, Schunaew, Grabenberg (67. Hebekerl), Hüttl

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129