Ergebnis 10. Spieltag SSC Weißenfels sichert sich engen Triumph gegen Haldensleber SC mit 3:2
Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 3:2 (3:2)-Triumph über den Haldensleber SC.
Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).
Schon kurz nach Spielstart schoss Carlo Purrucker das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Weißenfelser konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Leonard Grabenberg der Torschütze (2.).
1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – Minute 2
Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 10
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Weißenfels sicherte (90.+3).
Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC
SSC Weißenfels: Lohmann – T. Koch, Schumann (46. Necke), Luib, Puphal, Zerbe, Purrucker (79. Olajide), P. Koch, Dierichen, Raßmann (86. Löser), Hafkesbrink (75. Schneider)
Haldensleber SC: Switala – Hevekerl (77. Wille), Thieke (77. Neumann), Bögelsack, Hartmann (46. Bögelsack), Mäde (72. Boege), Ebel, Ebel, Schunaew, Grabenberg (67. Hebekerl), Hüttl
Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129