Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (79.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Dierichen (46. Necke), Purrucker (87. Schneider), T. Koch, Luib (90. Beyer), P. Koch (73. Hafkesbrink), Raßmann, Schumann, Zerbe, Zozulia (77. Lehmann), Puphal

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Niesel, Hoffmann, Schubert (46. Kowalski), Schöneck (90. Klein), Dabel, Agwu (65. Piven), Winkler (73. Hartmann), Kunze, Pannier

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101