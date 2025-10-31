Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 3:2 (3:2)-Heimsieg über den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Am Freitag haben sich der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:2).

Carlo Purrucker (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Leonard Grabenberg der Torschütze (2.).

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – Minute 2

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Weißenfels sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (86. Löser), Purrucker (79. Olajide), P. Koch, Zerbe, Dierichen, Schumann (46. Necke), T. Koch, Luib, Puphal, Hafkesbrink (75. Schneider)

Haldensleber SC: Switala – Mäde (72. Boege), Schunaew, Bögelsack, Hevekerl (77. Wille), Ebel, Hüttl, Grabenberg (67. Hebekerl), Ebel, Hartmann (46. Bögelsack), Thieke (77. Neumann)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129