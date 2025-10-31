Einen 3:2 (3:2)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC heimste der SSC Weißenfels am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC am Freitag 3:2 (3:2) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Carlo Purrucker das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Leonard Grabenberg (2.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SSC Weißenfels und Haldensleber SC – Minute 2

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Die Partie blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Jonas Schumann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Weißenfels sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Luib, P. Koch, Dierichen, Puphal, T. Koch, Hafkesbrink (75. Schneider), Zerbe, Raßmann (86. Löser), Schumann (46. Necke), Purrucker (79. Olajide)

Haldensleber SC: Switala – Schunaew, Hevekerl (77. Wille), Bögelsack, Hüttl, Mäde (72. Boege), Ebel, Thieke (77. Neumann), Grabenberg (67. Hebekerl), Ebel, Hartmann (46. Bögelsack)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129