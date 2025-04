Weißenfels/MTU. 8:0 (2:0) in Weißenfels: Ganze acht Bälle hat das Team von Rüdiger Hoppe, der SSC Weißenfels, am Samstag im Tor der Gegner aus Sangerhausen untergebracht.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Rüdiger Hoppe, als Carlo Purrucker für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Till Hafkesbrink den Ball ins Netz (39.).

SSC Weißenfels führt mit 2:0 – 39. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Felix Schneider traf in Minute 51, Purrucker in Minute 54, Elias Artur Rosner zweimal in Minute 57 und 58 und Carlo Purrucker in Minute 84. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

Schon eine Spielminute darauf konnte Rosner (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 8:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – VfB 1906 Sangerhausen

SSC Weißenfels: Tretropp – Schneider (63. Krobitzsch), Rosner, Zozulia (63. Hatim), Löser, Kopp, Zerbe, Hafkesbrink (63. Huhn), Purrucker, Puphal, Necke

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Hennig (30. Wagenhaus), Gängel, Schulz, Schäffner, Weick, Husung, Sonnenberg, Worch, Stix (46. Hildebrandt), Kern (75. Hetke)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (37.), 2:0 Till Hafkesbrink (39.), 3:0 Felix Schneider (51.), 4:0 Carlo Purrucker (54.), 5:0 Elias Artur Rosner (57.), 6:0 Elias Artur Rosner (58.), 7:0 Carlo Purrucker (84.), 8:0 Elias Artur Rosner (85.); Zuschauer: 90