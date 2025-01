Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SSV 80 Gardelegen am Donnerstag nicht, als er sich vor 182 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben musste.

Gardelegen/MTU. Vor 182 Zuschauern hat sich das Team von Andreas Kulina mit 1:3 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben müssen.

In Minute 18 schoss Illia Hlynianyi das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Gardelegener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Florian Scheinert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hlynianyi konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 11

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Frank Fehse wurde für Maurice Bogdahn eingesetzt und Hannes Schreiber für Martin Gille. Auf der Gastseite räumten Eric Steven Kirst für Eric Krogmann und Sebastian Bark für Anatoli Savrii den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Anatoli Savrii den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (81.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSV 80 Gardelegen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SSV 80 Gardelegen rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Bogdahn (67. Fehse), F. Beck, D. Scheinert, Helmuth, F. Scheinert, Stehr (85. S. Beck), Gille (75. Schreiber), Lehmann (86. Kohlhas), Haak, Schönfeld

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Koller – Ehrhardt, Bark (66. Savrii), Weimann, Kirst (66. Krogmann), Günther, Bauer, Hoffmann, Brenner (73. Schlegel), Hadaschik, Hlynianyi (86. Krüger)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (18.), 1:1 Florian Scheinert (51.), 1:2 Illia Hlynianyi (54.), 1:3 Anatoli Savrii (81.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marvin Marmulla, Nils Schäfer; Zuschauer: 182