Gardelegen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SSV 80 Gardelegen und 1. FC Lok Stendal. 512 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Rieselwiese.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Niclas Buschke die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 34

Die Gardelegener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen – 1. FC Lok Stendal

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Lehmann (67. Schönfeld), D. Scheinert (85. Berlin), Kohlhas, Helmuth, Haak, Stehr, F. Scheinert, Fehse (80. Kempe), Gille (72. Schreiber), Beck

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Schulze (90. Balliet), Breda (84. Grigo), Schleicher, Schaarschmidt (79. Pfeiffer), Kaschlaw (66. Salge), Mahrhold, Buschke, Ilchenko (66. Konieczny), Knoblich

Tore: 0:1 Niclas Buschke (90.+6); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Maximilian Könitz, Andreas Pak; Zuschauer: 512