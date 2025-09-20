Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Samstag war der SSV Havelwinkel Warnau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Havelberg/MTU. Vor 163 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Lenz mit 1:3 (0:1) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Tim Lehmann (SSC Weißenfels) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV Havelwinkel Warnau musste einmal Gelb hinnehmen (71.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SSV Havelwinkel Warnau liegt 0:2 im Rückstand – Minute 77

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SSV Havelwinkel Warnau doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Claas Albrecht (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Havelwinkel Warnau erzielen (90.+2). Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Paege (67. Kniestedt), Neumann, Heinrich, Otto (46. Albrecht), Bauer, Hutyra (78. Winning), Büchner, Schulz, Cembala (72. Bäther), Hilgenfeld (72. Bradburn)

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Koch (85. Necke), Lehmann (71. Luib), Purrucker, Koch, Raßmann, Zozulia (81. Schneider), Seemann (56. Hafkesbrink), Dierichen, Zerbe

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163