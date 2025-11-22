weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 12. Spieltag: SSV Havelwinkel Warnau unterliegt BSV Halle-Ammendorf knapp mit 0:1

Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf hinnehmen.

Aktualisiert: 23.11.2025, 23:50

Havelberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SSV Havelwinkel Warnau und BSV Halle-Ammendorf mit einem torarmen 0:1 (0:0). 123 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Warnau live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Pascal Pannier via Strafstoß die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Havelberg
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 12

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – BSV Halle-Ammendorf

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Winning (46. Bäther), Hilgenfeld, Cembala (46. Hutyra), Albrecht, Heinrich, Hain (46. Bauer), Neumann, Otto, Bradburn (82. Schulz), Büchner
BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kunze, Winkler (75. Agwu), Piven (61. Kowalski), Dabel, Niesel, Hotopp, Hoffmann, Schubert (75. Englich), Meyer (76. Schöneck), Pannier
Tore: 0:1 Pascal Pannier (67.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Patrick Menz, Mario Jeske; Zuschauer: 123