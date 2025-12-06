Kein Punktgewinn für SSV Havelwinkel Warnau: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Dessau 05 einstecken.

Havelberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05 mit einem torarmen 0:1 (0:0). 97 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Warnau live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hilgenfeld (70. Knuth), Neumann, Fringel, Bäther (70. Schulz), Winning (58. Hain), Bradburn, Büchner, Hutyra (84. Kniestedt), Heinrich, Albrecht

SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Pratsch (81. Lübke), Werthmann (76. Thomas), Pälchen, Biriuk (73. Savrii), Barabasch, Friebe, Von Zansen (90. Schmitkamp), Girke, Horvath

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97