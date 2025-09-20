Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SSV Havelwinkel Warnau am Samstag nicht, als er sich vor 163 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den SSC Weißenfels verabschieden musste.

Havelberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steffen Lenz. Der Trainer von Havelwinkel Warnau musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tim Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau steckte einmal Gelb ein (71.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Minute 77: SSV Havelwinkel Warnau 0:2 im Hintertreffen

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSC Weißenfels musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Claas Albrecht den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Havelwinkel Warnau erlangte (90.+2). Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Paege (67. Kniestedt), Bauer, Otto (46. Albrecht), Schulz, Heinrich, Hutyra (78. Winning), Hilgenfeld (72. Bradburn), Büchner, Neumann, Cembala (72. Bäther)

SSC Weißenfels: Lohmann – Lehmann (71. Luib), Dierichen, Seemann (56. Hafkesbrink), Raßmann, Purrucker, Zerbe, Koch (85. Necke), Zozulia (81. Schneider), Puphal, Koch

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163