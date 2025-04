Der SV 09 Staßfurt hatte am Montag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen mit 5:8 (2:5).

Staßfurt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV 09 Staßfurt und der SSV 80 Gardelegen am Montag 5:8 (2:5) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Amon Van Linthout für Staßfurt traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Staßfurter konterten in der 21. Minute. Diesmal war Steven Beck der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV 09 Staßfurt gegen SSV 80 Gardelegen – Minute 21

Spielstand 1:1. Das Gardelegener Team legte weiter vor und erlangte einen Vorsprung. Mika Helmuth traf in der 30. Minute. Die Staßfurter nahmen aber nochmal Anlauf. Laurenz Hoffmann versenkte den Ball in Spielminute 32. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Gardelegener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. David Scheinert verschaffte seinem Team vier weitere Tore (39., 43., 45., 64.). Staßfurt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Hoffmann holte der SV 09 Staßfurt auf. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Gardelegener aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Helmuth schoss und traf in Minute 86 ein weiteres Mal. Die Staßfurter blieben ihnen auf den Fersen. Van Linthout traf in Minute 89 noch einmal. Spielstand 7:5 für den SSV 80 Gardelegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

Nach wenigen Momenten gelang es Stehr, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:8 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SSV 80 Gardelegen

SV 09 Staßfurt: Probst – Hertel, Schmidt-Daul, Hoffmann, Härtge (81. Zöger), Stachowski, Van Linthout, Lieder, Lampe (46. Weirauch), Schulz, Dittwe (81. Pumptow)

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Fehse (82. Kempe), Helmuth (90. Ben Ali), Kohlhas, Scheinert (90. Osmers), Beck, Scheinert (60. Schilling), Haak, Schreiber, Beck (73. Berezovskyi), Stehr

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (2.), 1:1 Steven Beck (21.), 1:2 Mika Helmuth (30.), 2:2 Laurenz Hoffmann (32.), 2:3 David Scheinert (39.), 2:4 Daniel Stehr (43.), 2:5 David Scheinert (45.), 2:6 Fabian Beck (64.), 3:6 Laurenz Hoffmann (73.), 4:6 Laurenz Hoffmann (82.), 4:7 Mika Helmuth (86.), 5:7 Amon Van Linthout (89.), 5:8 Daniel Stehr (90.+3); Zuschauer: 75