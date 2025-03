Der SV 09 Staßfurt hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 2:5 (0:0).

Staßfurt/MTU. Am Samstag haben sich der SV 09 Staßfurt und der VfB 1906 Sangerhausen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Staßfurter (28.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (52.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV 09 Staßfurt steckte noch einmal Gelb ein (53.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Florian Schmidt-Daul (56.) erzielt wurde.

Minute 56 SV 09 Staßfurt und VfB 1906 Sangerhausen im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Amon Van Linthout/Staßfurt (63.), gefolgt von Bruno Weick (VfB 1906 Sangerhausen) in Minute 65, 71, 77. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 20

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Fabian Stix (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 2:5 gingen die Sangerhausener als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der SV 09 Staßfurt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – VfB 1906 Sangerhausen

SV 09 Staßfurt: Probst – Moye (84. Stachowski), Lampe, Dittwe (57. Timpe), Lieder, Zöger, Schulz, Hoffmann, Schmidt-Daul, Sturm, Van Linthout

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Hennig (77. Stix), Husung, Knopp (58. Wagenhaus), Kern (85. Stöhr), Worch, Schulz, Hildebrandt, Gängel, Weick, Schäffner

Tore: 0:1 Kevin-Eugenio Schäffner (52.), 1:1 Florian Schmidt-Daul (56.), 2:1 Amon Van Linthout (63.), 2:2 Bruno Weick (65.), 2:3 Bruno Weick (71.), 2:4 Bruno Weick (77.), 2:5 Fabian Stix (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Niklas Schimpf, Tobias Menzel; Zuschauer: 93