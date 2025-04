Der SV 1890 Westerhausen errang am 26. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den Haldensleber SC.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Stephan Kobert, als Max Stadler für Haldensleber traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Prasidda Pandyal (45+1.) erzielt wurde.

1:1 für SV 1890 Westerhausen und Haldensleber SC – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Pandyal/Westerhausen (80 und 87.). Spielstand 3:1 für den SV 1890 Westerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 26

Schon vier Spielminuten darauf konnte Pascal Thieke (Haldensleber) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Pandyal, Neumann, K. L. Brahmann (88. Eckert), Stridde, Ribeiro De Oliveira (89. Stender), Fortuna Da Silva (74. Demirovic), Rathsack, Köhler, Dantas Caldas (58. Vunda Andre), E. Brahmann

Haldensleber SC: Schröder – Krüger, Schunaew, Stadler, Becker (58. Hüttl), Thieke, Zimmermann (83. Winkelmann), Prokop (46. Grabenberg), Mäde (75. Hartmann), Bögelsack, Ebel (69. Mantei)

Tore: 0:1 Max Stadler (37.), 1:1 Prasidda Pandyal (45.+1), 2:1 Prasidda Pandyal (80.), 3:1 Prasidda Pandyal (87.), 3:2 Pascal Thieke (90.+1); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Assistenten: Tino Hanke, Marek Scholz; Zuschauer: 80