Fußball-Verbandsliga: Am Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

SV 1890 Westerhausen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Thale/MTU. Das Spiel zwischen Westerhausen und Bitterfeld-Wolfen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Martin Ludwig für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

91. Minute: SV 1890 Westerhausen mit 0:2 im Rückstand

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masur, M. Lehmann, H. Lehmann, Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), Pavlish, Gomes Paranagua (60. Winter), Masaka, Rojas Peredes (46. Brahmann), Stridde

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Litzenberg, Bauer (81. Sumka), Hadaschik (69. Mertes), Günther, Galushyn (46. Bark), Hoffmann, Potapenko, Ludwig (69. Gründling), Radke, Ehrhardt

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61