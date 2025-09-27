Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Es waren schon 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Gros für Dölau traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Arne Hensen den Ball ins Netz (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

39. Minute: SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 Vorsprung

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Toni Wasylyk, den Ball ins Netz zu befördern und den Barlebern noch ein Tor zu bescheren (75.). Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Haensch (72. Grüneberg), Kreideweiß (90. Geyer), Gros, Hensen, Redmann (79. Pultke), Prinzler, Groß, Giese, Lippoldt (56. Rappsilber), Köhler

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl (72. Magnus), Duda (77. Schäfer), Pung (72. Laabs), Wasylyk, Jespersen, Zander, Hauer, Fröhlich, Priese (46. Gruner), Eichholz (65. Potyka)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60